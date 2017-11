Filmhistoriens 10 bedste fængselsfilm

0) Undisputed II (2006)/Undisputed III (2010)



Handling?

Den tidligere verdensmester George ‘Iceman’ Chambers bliver sendt til et russisk fængsel for en korrupt dom for besiddelse af narkotika. Der ligger nemlig skumle planer bag hans placering i det russiske helvede, da den velkendte fængselskæmper Yuri Boyka kan blive brugt til en kamp mod Chambers for at tjene lidt sorte penge. Chambers nægter at følge trop, men må i sidste ende tage sine bedste evner til værks og banke ondskaben ud af sin omgangskreds.



I 3’eren er det Yuri Boyka som har hovedrollen – vi følger den afdankede kæmper, som er sunket dybt i fængselshierarkiet på grund af hans nederlag og hans smadrede knæ. Han vil dog ikke ende sine dage i fængslet, og da en international konkurrence dukker op, hvor vinderen bliver løsladt, træner han sin krop op til elitekamp. Men kan han klare sig mod verdens andre elitekæmpere – og hvad med hans smadrede knæ?



Hvorfor er den/de på listen?

Disse to film er nødt til at ligge på listen som et dobbeltpunkt, da de er lige gode på hver deres måde. Undisputed II fortæller en historie om kamp for retfærdighed og udviklingen fra bokser til kampsportsekspert, mens Undisputed III fortæller historien om genopstandelse, gengæld og ikke mindst én mands kamp for den eneste ting i livet, som manden lever for. Begge film er umådeligt velkoreograferede, og giver nogle skræmmende gode kamsportsscener, som virkelig pumper adrenalinen indover skærmen. Oscar-værdigt? Nej. Ultimativt drengerøvsfix? YES!