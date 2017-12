Første trailer til monsterfilm med Natalie Portman

Natalie Portman er hoppet med på gyserbølgen, men denne gang i de kyndige hænder af Alex Garland, som tidligere har lavet Ex Machina - så vi kan forvente en visuelt imponerende film med rigelige mængder kuldegysfremkaldende genistreger med Annihilation.

Og det ses tydeligt i den første trailer, hvor man ser en gruppe forskere, som rejser ind i et mystisk område kaldet Area X. Natalie Portman og co. skal ind på den 12. ekspedition - hvor de foregående ikke har endt særligt godt for de deltagende. I området har naturen af mystiske omstændigheder forvandlet diverse dyr og levende væsener til mærkværdige kreationer - og alle er ikke ligefrem venligsindede.

Filmen rammer markedet til februar 2018.

Se traileren herunder: