Første trailer til Sicario 2 er rendyrket Narcos-intensitet

I 2015 så vi Benicio Del Toro og Emily Blunt forsøge at bekæmpe drug dealers ved grænsen mellem USA og Mexico. Den kom i en tid, hvor Narcos meldte sig på banen og fascinationen af misbrugsmiljøet og de famøse el patrons bag hele netværket påbegyndte sin sejrsrunde.

Nu teamer Del Toro op med Josh Brolin for at gøre et endnu mere intenst forsøg på at stoppe krigen om magten over stofmiljøet. I Sicario havde vi næsten ingen regler, men i Sicario 2: Soldado ser det ud til, at vi får endnu mere power på 'fuck you'-knappen - holy shit!

Se med herunder - filmen rammer til juni 2018.