Første trailer til Truth or Dare - gyserfilmen baseret på S, P eller K

Du kender sikkert den gamle leg S, P eller K, hvor man i sine unge dage kunne komme lidt ud af sin skal af usikkerhed eller generthed og få kysset lidt på nogle småpiger eller skabt lidt respekt med sine konsekvens-valg.

Eller også var det bare et godt tidsfordriv, hvor man samtidig også lærte lidt mere om hinanden.

Nu er konceptet vækket til live igen - dog som en fandens til gyserfilm!

Filmens præmis går ud på, at en flok unge kaster sig ud i at spille spillet, men konsekvenserne er store, hvis man ikke følger reglerne - der er dødbringende konsekvenser for at lyve i spørgsmålene.

Blumhouse Productions står bag projektet, og de har blandt andet leveret nattesøvnsødelæggende film såsom Paranormal Activity og Insidious.

Filmen instrueres af Jeff Wadlow, som har været co-producer på serier såsom The Strain og Bates Hotel - så vi er klar på lidt creepy shit!

Filmen får premiere d. 3. maj 2018.

Se med herunder: