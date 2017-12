Game of Thrones-dragernes 'stemmer' stammer oprindeligt fra skildpadder i brunst

Hvis du ligesom os har lidt abstinenser efter Game of Thrones sæson 7, så har du også brug for en masse små fixes til at klare dig indtil finalesæsonen.





Det kommer så i form af historien om, at Drogon og co. har fået deres 'stemmer' og brummende lyde fra en lettere seksuel vinkel. I starten var de små drager uskyldige og meget sarte i deres stemmer - lidt ligesom kattekillinger eller en form for fløjtelyd.

Men som fuldvoksne er det en helt anden snak. Deres 'stemmer' kommer nemlig fra skildpadder, som dyrker sex.

Yes, det er rigtigt. Læs lidt mere om det her, hvor lyddesigneren giver dig lidt information omkring konceptet.

Og hvis du stadig er i tvivl, så tjek det ud på Youtube - det er ret vildt.