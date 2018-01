Gary Oldman giver sit bedste bud på, hvem der burde spille Batman i stedet for Ben Affleck

Vi kan hurtigt blive enige om, at Christopher Nolans Dark Knight-trilogi overgår DC Comics' nye Batman-univers på stort set alle punkter - og det på trods af selskabets storslåede forsøg på at gøre Marvel kunsten efter med assemble-film og store kollaborationer.





Det er lidt som om, at Nolan peakede, og vi ligesom blev tilfredse med, hvordan Batman-karakteren nåede sit maksimale højdepunkt på det store lærred.

Under et nyligt interview med Gary Oldman under "the 7th Australian Academy of Cinema and Television Arts International", fortalte han, hvordan han så den næste Batman, hvis Ben Affleck blev erstattet. Oldman spillede den famøse kommissær Gordon i løbet af de tre film, og har set universet indefra.

Og hvem vil han så gerne have til at være den nye Batman?

Joaquin Phoenix..

"“I would like to see someone like Joaquin Phoenix play it. This is no disrespect to Ben Affleck. I think it really depends on who is at the wheel that lifts it.”

Oldman er i samme båd som Christian Bale, der heller ikke havde set de nye Batfleck-film, så han ved selvfølgelig ikke, at han ikke behøver at være høflig!

Well, Phoenix? Det ville sgu blive for mærkeligt?

Hvad tænker I?