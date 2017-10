Halloween-pynt for mænd: 6 meter høj Star Wars-Walker i baghaven

Mens amerikanerne ofte går all-in på halloween med hekse, oppyntning, uhyggelige masker og 'trick or trick', så er der et par knejter, som går i lidt andre veje.

Blandt andet Nick Meyer fra Ohio, som har brugt sine weekender siden april på bygge sin egen udgave af den famøse AT-AT Walker fra Star Wars.

- uden egentlig at være fan af franchisen! Han har udtalt, at projektet bare var lidt weekendhygge. Well, hvis man gider at bruge godt og vel syv måneder på at bygge en 6 meter høj træ, skum og plastik-model af en Star Wars-figur - så har man meget hyggetid!

Ikke desto mindre er den helt i gennem awesome! Se med herunder: