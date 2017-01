Hardy vil have hævn: 5 nye serier du skal streame i januar

Six

Genre: Krig

Premiere: 19. januar

Hvor: HBO Nordic

Med: Barry Sloane, Kyle Schmid, Juan Pablo Raba

Om: Godt nok er det ikke HBO selv, der står bag produktionen af dette nye militær-drama, men derimod History Channel, der har haft stor succes med deres første originale serie, Vikings. Det er den Oscar-nominerede Vietnam-veteran William Broyles (Jarhead, Cast Away, Apollo 13) og hans søn, militærveteranen David, der har skrevet Six, så det må forventes, at autenticiteten er helt i højsædet.

I Six følger du Navy SEAL Team Six på mission i Afghanistan, 2014. Her skal de eliminere en etableret Taleban-leder, men da de finder ud af, at en amerikaner samarbejder med terroristerne, ændrer missionen i den grad karakter. Med de tidligere HBO-succeser, Generation Kill, Band of Brothers og The Pacific, er der især grund til at tro, at Six kan blive en af årets helt store mini-serier.