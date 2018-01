HBO bekræfter: Game of Thrones rammer først i 2019

Der har været rigtig mange rygter om, hvornår vi kunne forvente den ottende og sidste sæson af Game of Thrones - først kom et bryllup i vejen, så skulle manuskripterne laves om, så skulle afsnittene være spillefilmslængde.

Rygterne har været mange, men nu har HBO sendt en officiel mail ud og bekræftet:

Game of Thrones sæson 8 kommer i 2019.

Selvom det er rart at have en bekræftelse, så er det alligevel utroligt lang tid, vi skal vente på at se finalesæsonen.

Men i det mindste kan vi glæde os over, at hvert eneste afsnit i sæson 8 - og her snakker vi altså 6 afsnit i alt - vil komme til at koste svimlende 95 mio. danske kroner pr. afsnit.

Til sammenligning:

- Sæson 1 kostede 38 mio. danske kroner pr. afsnit

- Sæson 2-5 kostede 50. mio. danske kroner pr. afsnit

- Sæson 6 kostede 63 mio. danske kroner pr. afsnit

Så med et ekstra budget pr. afsnit på ca. 32 mio. kroner har man altså rigeligt med midler til at skabe en fandens til episk finale!

Det er desuden bekræftet, hvem der vil skabe sidste sæson - her har vi fat i et episk firkløver af Miguel Sapochnik (manden bag bl.a. Hardhome og Battle of the Bastards), David Nutter (manden bag bl.a. The Rains of Castamere) og selvfølgelig David Benioff + DB Weiss, som begge er co-creators på showet.