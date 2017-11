Heath Ledgers The Joker kåret som den bedste filmskurk nogensinde

I en afstemning foretaget af Ranker.com blev brugerne spurgt om, hvilken filmskurk vinder prisen som 'Best Movie Villains Of All Time'.

Heath Ledgers Joker fra The Dark Knight toppede listen med næsten 10.000 point ned til 2. pladsen - den famøse Darth Vader fra Star Wars-franchisen. Ledgers portræt af den skingrende sindssyge psykopat gik rent ind i hjertet hos folk tilbage i 2008 og har tydeligvis ikke tænkt sig at forsvinde lige foreløbig.

Er du enig?

Se top10-listen herunder - hvem mangler?

1. The Joker - The Dark Knight

2. Darth Vader - Star Wars universe

3. Hannibal Lecter - The Silence Of The Lambs

4. Lord Voldemort - Harry Potter universe

5. Freddy Krueger - Nightmare On Elm Street universe

6. Jack Torrance - The Shining

7. Palpatine - Star Wars universe

8. Agent Smith - The Matrix universe

9. Terminator - The Terminator

10. Magneto - The X-Men universe