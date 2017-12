Hidtil overset easter-egg i Rogue One forklarer en vigtig scene i The Last Jedi

Hvis du endnu ikke har fået set The Last Jedi, så skal vi lige advare om SPOILERS i det følgende afsnit.

--

--

--

--

Har du derimod set filmen, så husker du nok, at et af de helt store omdrejningspunkter i filmen var, at Oprørerne ikke havde mulighed for at flygte med lightspeed, da the First Order pludselig havde evnen til at kunne spore andre skibe via lightspeed.

Hvordan blev det en mulighed? Alle, inklusiv Rose, er overraskede over, at det kan lade sig gøre - men udover det får vi ikke meget at vide.

En skarp tilskuer har spottet, at Rogue One har en skjult easter egg, som rent faktisk hænger sammen med lightspeed-tracking: