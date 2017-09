IT er masser af 80’er-kitsch, coming-of-age og rædselsvækkende horror i skøn forening

For få år siden kom det så frem, at en genindspilning af klassikeren var under opsejling – igen i to dele - og jeg må indrømme, at jeg var en kende skeptisk. Manden, der skulle instruere den, var Andrés Muschietti, der i 2013 gav os den tilforladelige, men også lidt dårlige Mama med Nikolaj Coster-Waldau og Jessica Chastain i hovedrollerne. Men den skepsis er blevet gjort til skamme efter at have set den nye IT. For tilbage står jeg med følelsen af en utroligt vellykket gyserfilm, der både underholder og forfærder på en og samme tid. Ja, man fristes vel til at sige, at det er den bedste Stephen King-filmatisering siden 2007-versionen af The Mist (hvis man ser bort fra dette og sidste års fremragende tv-serier, Mr. Mercedes og 11.22.63).

Vi skriver år 1989. Syv børn, Bill, Ben, Beverly, Richie, Stanley, Eddie og Mike, bor i Stephen Kings yndlingsby, den fiktive Derry. De er alle socialt udstødte, må stå til måls for byens mobbere, ligesom de kæmper med hver deres indre frygt. En frygt, der pludselig begynder at komme til udtryk, ved at de begynder at se skrækindjagende ting som deforme monstre og ja, selvfølgelig klovne. IT kalder de det væsen, som de ser. De finder ud af, at så længe Derry har eksisteret, har byen været ITs levebrød. Hvert 27. år er det kommet op af kloakken for at sprede skræk og rædsel blandt byens børn og nære på børnenes frygt. Men det skal være slut nu. For den lille klub, de har døbt 'The Loser's Club', vil finde frem til IT og stoppe det én gang for alle. Og så længe de ikke udviser frygt over for IT – eller klovnen Pennywise, som væsenet mest af alt tager form efter – så skal det nok gå. Men det er selvfølgelig lettere sagt end gjort.