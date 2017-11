James Cameron hader dine teorier om Titanic-døren

Du har sikkert set Titanic fra 1997 et par gange i løbet af dit liv, og mens de normale mennesker tænker, at det er en smuk, rørende historie, så er der visse mennesker der er lidt skeptiske.

Behøvede Jack at dø i det kolde vand, nu når døren, som Rose flød på, måske havde plads til en person mere?

Mythbusters har arbejdet i det, og selv Winslet har lavet lidt sjov med, at der var rigeligt med plads.

Men hvad siger Cameron egentlig selv?

Well, han er røvtræt af internettets teorier, rent ud sagt.

I et interview med Vanity Fair udtalte han:

"Had he lived, the ending of the film would have been meaningless...The film is about death and separation; he had to die. So whether it was that, or whether a smoke stack fell on him, he was going down. It’s called art, things happen for artistic reasons, not for physics reasons."

Tidligere har han også kommenteret på sagen:

"Look, it’s very, very simple: you read page 147 of the script and it says, 'Jack gets off the board and gives his place to her so that she can survive.' It's that simple. You can do all the post-analysis you want."