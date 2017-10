Jean Claude Van Damme er ikke helt tabt i 80'erne og 90'erne, i hvert fald ikke nok, til at han ikke sagde nej, til at lave en komedieserie, hvor han parodierer sig selv. "Jean-Claude Van Johnson", hedder Amazon Prime-serien, hvor den afdankede og semi-pensionerede action-skuespiller, går og keder sig i sin tilværelse.





Seriens plot er kører på den store meta-klinge, og afslører at Van Dammes karriere, hele tiden har været et cover, for spion-missioner, som han uvidende har gennemført for sin arbejdsgiver.

Det lyder crazy og cheesy as fuck. Men også ganske underholdende.