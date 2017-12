Joaquin Phoenix går fullblown 'Taken' i ny action-trailer

Joaquin Phoenix er klar til at gå fullblown John Wick/Taken på en gruppe mennesker, som har kidnappet en ung pige i første trailer til You Were Never Really Here.

Med skæg over hele linjen, et ondt blik i øjet og ikke mindst et par hardcore skills kaster han sig ud på en voldsom hævntogt, som får alvor vender op og ned på tingene i en lille by.

Filmen vandt blandt andet best Actor og best Screenplay til Cannes Film Festival, så der er begyndt at komme hype på programmet!

Se traileren herunder og se Phoenix smide en ond bodycount på disken!