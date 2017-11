Justice League anmeldelse

Joss-ice League

Whedon synes at have mere styr på sit superhelteunivers, og Justice League føles derfor meget mere som at læse et tegneseriehæfte, end Snyders forrige film gjorde. Til trods for at vi skal præsenteres for mange nye karakterer, har historien et naturligt flow og er ganske underholdende.

Nothing to Marvel over

Dog er det langt fra alt, der fungerer i Justice League. Humoren falder til jorden gang på gang, Steppenwolf er en kedelig skurk og virkelig dårligt animeret, men værst af alt er, at superheltene (og skuespillerne) ingen kemi har. Det er selvsagt et must for en film som denne og dermed har DC altså et stykke vej endnu for at komme op på siden af Marvel.