Kendrick Lamar løfter sløret for første single i soundtracket til Marvel's Black Panther

Hvis du ikke allerede har hoppet på hypetoget i forhold til Marvel's Black Panther, så se eller gense traileren i bunden. Karakteren er utrolig interessant og filmen skulle gerne give os den famøse baggrundshistorie i forhold til hans opvækst og kultur i den fiktionelle nation Wakanda.

Filmen er bad-ass helt ind til knoglerne, og det faktum af Kendrick Lamar skal producere soundtracket er ikke nogen undtagelse. Han har netop lanceret den første single fra soundtracket under navnet 'All The Stars' og du kan lytte til den herunder.

Vi har også smidt Run The Jewels med 'Legend Has It' fra filmens trailer, som for alvor sætter kog i adrenalinen!