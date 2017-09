'Kingsman 2: The Golden Circle' er god - men MEGET gøglet

Vi fortsætter filmen umiddelbart efter, hvor 1’eren slap. Eggsy (Taron Egerton – Legend, Eddie the Eagle) er stadigvæk en af hovedagenterne for det hemmelige Kingsman-agentur, der nu bliver sat over for en af deres største prøvelser nogensinde. Den storhedsvanvittige narkohandler Poppy (Julianne Moore – Magnolia, Children of Men) har netop forsøgt at få udslettet hele agenturet, så hun kan få frie tøjler til at overtage verdensherredømmet. Det vil hun opnå ved at forgifte samtlige af verdens euforiserende stoffer, så alle mennesker på jorden, der har prøvet det blot én gang, straks vil blive dødsyge og efter kort tid uden behandling falde døde om – og hun er naturligvis den eneste, som har adgang til modgiften.

Poppy forsøger derfor at afpresse den amerikanske præsident (Bruce Greenwood – Star Trek, I, Robot) til at bøje sig for hendes krav, men den kyniske leder har dog andre planer, så det er i stedet op til vores helte at redde dagen. Med lidt hjælp fra den hemmelige amerikanske tjeneste, Statesman, finder Eggsy og Merlin (Mark Strong – Sherlock Holmes, Sunshine) ud af, at deres ven Harry (Colin Firth – The King’s Speech, Bridget Jones’ Diary) stadigvæk er i live, og de tager sammen afsted ud i junglen for at standse Poppy og hendes kumpaner – og samtidig lige redde popstjerne/ninja/narkoman-kendissen Elton John, som hun naturligvis har kidnappet for sin egen fornøjelses skyld. Men først skal Eggsy dog lige standse sin gamle nemesis, Charlie (Edward Holcroft – Alias Grace, Vampire Academy), der overlevede strabadserne i den første film og nu er vendt tilbage som super-cyborg!