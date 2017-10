Kit Harington afslører, at der er et Game of Thrones-afsnit, der aldrig blev vist

Selvom overskriften måske fik dig til at gnide dig i hænderne over muligheden for at se mere Game of Thrones i ventetiden til sæson 8 - så må vi desværre skuffe dig.

Kit Harington har udtalt i et interview, at der rent faktisk er et afsnit, som aldrig er blevet vist. Og det kommer det højest sandsynligt aldrig til.

Harington har det tilsyneladende fint med, at verden aldrig ser afsnittet, da det åbenbart involverer lidt kiksede scener - der er tale om et tidligt pilotafsnit, hvor tingene ikke rigtig spiller sammen. Det er faktisk det allerførste afsnit nogensinde, men da pilotprojektet var en fuser, gik skaberne tilbage til tegnebrættet. Meget få mennesker har set afsnittet.

Skaberne af serien DB Weiss og David Benioff har, ifølge Harington selv, sendt små screenshots af afsnittet som hyggetrusler - hvis han opfører sig træls, så truer de med at smide det på YouTube!

Det er lidt sjovt - ondt, men sjovt!