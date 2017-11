Komedieserien Swedish Dicks vender tilbage i højt tempo

Vi glæder os især til at se Sixth Sense-stjernen Haley Joel Osment, der blev verdenskendt med den berømte sætning "I see dead people", og også var et komisk højdepunkt i seneste sæson af Silicon Valley.

Osment indtager rollen som Dave; en ny kunde, der har fortrudt, at han i et suicidalt øjeblik har hyret en lejemorder til at dræbe sig – og nu har han brug for Swedish Dicks’ beskyttelse døgnet rundt: