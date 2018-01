Limited Edition Drogon-figur fra Game of Thrones (Unboxing)

I den søde juletid har vi fået fingrene i en ret så interessant pyntegenstand til kontoret - nemlig den famøse Drogon fra Game of Thrones-universet.

I sin fuldvoksne størrelse står den nu og pryder vores skrivebord og giver en daglig reminder om, hvor meget vi glæder os til at finalesæsonen af GoT rammer sendefladen. I mellemtiden må vi nøjes med at sende sukkende blikke til den ret så veludførte drage.

Vi modtog pakken sammen med boksen af Game of Thrones sæson 1-7, som lige pt. kører på repeat på vores hjemmebiograf!

Vi har lavet en lille unboxing-video af selve dragefiguren, da den indrømmet er ret så awesome! Videoen giver dig et overblik over, hvordan den er konstrueret og desuden et skud af, hvordan den endelige figur ser ud.

Se med nederst i artiklen. Skulle du være interesseret i at få fingrene i din egen udgave, så skal du være hurtig på aftrækkeren - den koster 1.499 kroner, og der bliver kun solgt 200 eksemplarer af den begrænsede udgave med Drogon-figuren i hele Norden, så det er nok et godt tidspunkt at beslutte dig for, hvorvidt du vil forkæle dig selv lidt ekstra til juletiden.