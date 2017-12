Liste over de bedst indtjenende skuespillere i 2017

Året er ved at gå på hæld og vi kan kigge tilbage på et interessant filmår med masser af superheltefilm, små indie-fortællinger og som altid et væld af komedier, gysere og kærlighedsfilm.

Men hvem har toppet listen over de bedst indtjenende skuespillere? Det har Forbes nu offentliggjort, listen baseres på de prominente skuespilleres mulighed for at trække penge, til de film de medvirker i.

Her er de 10 bedst indtjenende skuespillere i 2017:

1. Vin Diesel (9.96 millarder kroner)

2. Dwayne Johnson (9,3 millarder kroner)

3. Gal Gadot (8,7 millarder kroner)

4. Emma Watson (8,09 millarder kroner)

5. Johnny Depp (6,85 millarder kroner)

6. Daisy Ridley (6,72 millarder kroner)

7. Tom Holland (5,4 millarder kroner)

8. Chris Pratt (5,38 millarder kroner)

9. Chris Hemsworth (5,26 millarder kroner)

10. John Boyega (5,07 millarder kroner)

Vin Diesel banker ind på førstepladsen ved hjælp af blandt andet Fate of the Furious og xXx3. Kort efter kommer The Rock, som var co-star på Fate of the Furious, med Wonder Woman-Gadot på tredjepladsen.