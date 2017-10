Luke Skywalker er tilbage: Første trailer til Star Wars VIII: The Last Jedi

'The Hitman’s Bodyguard' er klassisk (men forfriskende) action

ANMELDELSE: Hvis man er til biljagter, rappe replikker, og fede locations, så skal man ikke gå glip af The Hitman’s Bodyguard, hvor et umage makkerpar drøner igennem vesteuropa for at undgå russiske lejemordere, Interpols jerngreb, og samtidigt score to dejlige damer.