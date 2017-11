Månedens biograffilm i december

Star Wars VIII: The Last Jedi

Behøver vi nærmest at sige mere? Endelig kan vi få det nye kapitel i den nye Star Wars-trilogi, efter vi måtte vente et helt år og måtte ‘nøjes’ med at blive spist af med spin-off-filmen Rogue One. Hype-toget på The Last Jedi har kørt på fuld kraft det seneste år, og endelig får vi mere Luke Skywalker at se - og i følge traileren rigeligt med visuelt imponerende scener og ikke mindst en Rey, som arbejder hårdt på ikke at lade sig friste af The Dark Side!

Biografpremiere: 13. december 2017