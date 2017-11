Månedens streaming-anbefalinger: December 2017

Gunpowder: sæson 1

Kit Harington har lagt Snow-rollen på køl og trukket i sit 17. århundredes-outfit for at agere den britiske aktivist, Guy Fawkes. Sammen med et par provinsknejter opdraget i den engelske-katolske skole laver planer om at sprænge House of Lords i luften og ændre på hverdagens magtstatus i datidens samfund. Et interessant historisk drama, der godt kunne være spædet til med et par små twists!

Premiere: 19. december 2017 (HBO Nordic)