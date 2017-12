Mark Hamill er ikke tilfreds med Luke Skywalker i The Last Jedi

Hvis du endnu ikke har set The Last Jedi, melder vi lige SPOILERS!!





I The Last Jedi er Luke Skywalker endelig mere med end blot et tavs sekund, men han lever ikke helt op til, hvad folk måske forventede - han er en knækket mand, har givet op på The Force og har mistet håbet grundet hans uheldige oplevelse med Kylo Ren og The Dark Side.

Det gav en fin dynamik og dramatik til The Last Jedi-konceptet, og den nye trilogi, men er det virkelig den Luke vi kender fra den originale trilogi?

Mark Hamill, som portrætterer Luke Skywalker, er ikke selv helt tilfreds med udviklingen - han kan se, at det giver mening i forhold til den nye generation, men savner den måde, Skywalker blev portrætteret i Lucas' film.

"I still haven't accepted it completely, but it's only a movie. I hope people like it, I hope they don't get upset, and I came to really believe that Rian was the exact man that they needed for this job."

Lyt til et par vise ord herunder: