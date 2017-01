Mind-blowing video fra Disney viser, at alle Pixar-film ER forbundet

Holy shit. Det kan godt være, at filmkritiker Jon Negroni siden 2013 har brygget på en teori om, at alle Pixar-film skulle være forbundet, men vi havde alligevel ikke i vores vildeste fantasi troet, at det skulle have noget på sig.

Men den tvivl sletter Disney nu i en ny video, de har uploadet på Toy Storys Facebook-side uden varsel tidligere på ugen. For den viser på forunderlig vis, at alle Pixars film netop ER forbundet. Klippet starter med Pixars nyeste film, Finding Dory, og løber igennem alle filmenes karakterer, der ikke blot har medvirket i én film.

Eksempelvis besøger hovedpersonen i den geniale Inside Out også akvariet i Finding Dory. I Inside Out fører et dinosaur-fossil dig videre til The Good Dinosaur, og herfra bevæger videoen sig videre til Monsters, Inc gennem et stykke dinosaur-legetøj. Dernæst finder du ud af, at Sully fra Monsters, Inc. medvirker i Brave, Brave er forbundet med Cars osv., osv.

Vildt! Du kan se videoen herunder.