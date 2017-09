Mother! er som at se en Von Trier-film på narko – men betyder det også at den er god?

Den er allerede blevet kaldt for årets mest kontroversielle film. Og kontroversiel, det er den fandeme også. Særligt filmens sidste 20 minutter forarger og forfærder, og har du sarte nerver, så bør du lukke øjnene. Selv en hærdet gyserfanatiker som mig sad og tænkte: ”What the fuck just happened?” Ikke fordi jeg ikke fattede det, men mere på grund af den ekstremt udpenslede gorefaktor, der pludselig får filmen til at eksplodere. Og nu er vi er ved gysergenren, så lad os lige vende Aronofskys inspirationskilder. For der er ingen tvivl om, at der er blevet skelet til Rosemary’s Baby, hvilket især filmens slutning bærer præg af. Men du kan også drage en parallel til eksempelvis en anden klassiker, The Wicker Man. Og så alligevel… at sammenligne Mother! med noget andet vil alligevel være ret ”off”. For Mother! er sgu sin egen. Det er lidt som at se en Lars Von Trier-film på en overdosis coke, hvilket gør det til den klart vildeste biografoplevelse, jeg har haft i år. Men – som sagt – på ingen måde den bedste.

Hvis vi lige skal vende skuespillet, så synes jeg faktisk ikke, at stjerneskuespillerne – Javier Bardem, Ed Harris og Michelle Pfeiffer – får lov at skinne igennem. Det er ganske ordinært, hvilket måske også hænger sammen med, at dialogen til tider virker forceret og klichéfyldt. Men jo, filmens altdominerende hovedrolle, Jennifer Lawrence, er god – også på trods af at hun blot stønner, jamrer og hyperventilerer, mens kameraet er i close-up på J-Laws ansigt, en god portion af filmen. Det vil dog alligevel undre mig, hvis rollen her fører til en Oscar-nominering. Det er Akademiet simpelthen for konservative til.