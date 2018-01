Næste bingewatcing-projekt: se den officielle trailer til Netflix-serien Altered Carbon

Hvis du mangler inspiration til dit næste binge-watcing-projekt, så er Netflix' kommende sci-fi-serie et ret godt bud på en underholdende størrelse.

Baseret på den klassiske cyberpunk noir roman af Richard K. Morgan, er Altered Carbon en ret vild sci-fi-historie 300 år ude i fremtiden. Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) er den eneste overlevende soldat i en gruppe af elitekrigere, der blev besejret i et oprør mod den nye verdensorden. Hans sind blev holdt indespærret i århundreder indtil Laurens Bancroft, en velhavende mand, giver Kovacs chancen for at leve igen, mod at han til gengæld skal løse et mord - mordet på Bancroft selv.

Første sæson fordeles på 10 afsnit og får premiere på Netflix d. 2. februar.

Se den officielle trailer herunder: