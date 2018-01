Netflix bekræfter Bright 2 med små ork-audition tapes

Netflix gik i 2016 all-in på et nyt filmprojekt, da de købte rettighederne og produktionen til filmen Bright for 557 millioner kroner, hvilket gør Bright til den dyreste Netflix-film til dato. Filmen blev instrueret af David Ayer, som tidligere har haft succes med manuskriptet til Training Day og instruktørrollen på End of Watch - og knapt så stor succes med eksempelvis Suicide Squad.

Filmen blev lanceret d. 22. december 2017 og blev høvlet ned af anmelderne, som direkte druknede den i dårlige vurderinger - flere anmeldere ville hellere se Suicide Squad to gange end at se Bright.

Det almene publikum derimod var lidt mere positive over for filmen og flere følte sig ganske underholdt af konceptet - jeg personligt havde nok forventet lidt mere af filmen, men jeg må indrømme, at jeg blev fint underholdt af konceptet. Den mangler lidt finpudsning, lidt mere dybde i historien og karaktererne og desuden lidt mere power i dynamikken mellem de to hovedpersoner - men ellers er filmen en fin lille tømmermændsdræber.

Anyways, det viste sig også, at filmen har været en fin investering for Netflix, da Netflix kunne bekræfte, at Bright var den film, der var blevet set flest gange i sin første uge på streaming-tjenesten - vel at mærke i de ca. 200 lande, som streaming-tjenesten rækker over.

Derfor kan Netflix nu bekræfte, at der er sequel på vej.

Bright 2 vil have Will Smith og Joel Edgerton tilbage i rollen, hvorimod det er usikkert, hvorvidt David Ayer vender tilbage til instruktørstolen - rygterne går på, at han sidder på manuskriptet til toeren. Se teaseren herunder, som viser en række orker, der laver audition tapes til den nye film.