Netflix bekræfter: Nye afsnit af The Punisher på vej

Blot under en måned efter premieren på The Punisher-soloserien fik premiere kan Netflix nu bekræfte, at den famøse antihelt har fået grønt lys til sæson 2.

Det var oprindeligt ikke tiltænkt, at Frank Castle aka. The Punisher skulle have sin egen serie, da Marvel og Netflix ville fokusere på Defenders-gruppen med Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist og Luke Cage.

Men da Frank Castle fik en cameo i Daredevil sæson 2, tog han seerne med storm - og fik dermed sin egen serie. Serien blev rost for sin barskhed, realisme og vanvittige intensitet, og det kommer, for mit vedkommende, ikke som en overraskelse, at vi nu kan glæde os til sæson 2!

Hvornår serien sættes i produktion eller hvornår serien får premiere er endnu ikke offentliggjort - men vi glæder os!