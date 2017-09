Nu er den her: Traileren til historien om verdens DÅRLIGSTE film

En Oscar-nominering i sigte?

The Disaster Artist fortæller historien om, hvad instruktøren, skuespillerne og alle folkene bag gennemgik for at få lavet den ikoniske film, der blev noget af en katastrofe - mildest talt.

Filmen vil også give et helt unikt indblik i, hvilken form for kreativ proces der skulle til for at færdiggøre The Room. Fans af den oprindelige film vil på den måde få en masse bonusinfo om alle deres yndlingsøjeblikke. Og det gælder alt lige fra den fuldstændigt latterlige dialog til sexscenen mellem Johnny (Tommy Wiseau) og Lisa (Juliette Danielle) og naturligvis også teorien om, at Johnny faktisk er en all-American vampyr.

Ironisk nok har filmen om filmen fået gode anmeldelser, og der er endda buzz om en smule Oscar-opmærksomhed senere på året. Ikke nok med at filmen har 93% på Rotten Tomatoes (det er godt !), så modtog den også stående bifald efter visningen til årets South by Southwest-filmfestival. Flere har efterfølgende sagt, at det er en af James Francos bedste roller i hele sin karriere.

Franco, der også selv har instrueret The Disaster Artist, spiller i filmen sammen med sin bror, Dave Franco, Ari Graynor som Juliette Danielle og Josh Hutcherson som Philip Haldiman. Og naturligvis også Seth Rogen som Sandy Schklair.

Det er endnu ikke bekræftet, om The Disaster Artist får premiere i Danmark, men mon ikke? Filmen har premiere den 8. december i USA.