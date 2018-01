Nu kan du beregne, hvor meget tid du skal bruge på at binge en tv-serie

Du kender følelsen af at finde en ny fantastisk serie på streaming-tjenesterne - du kan bare ikke få nok.

Men det er ikke altid, at du har tid til at få brændt i gennem de ca. 10-14 afsnit i en sæson på én gang, med mindre resten af din hverdagsrutine skal nedprioriteres.

Men nu kan du begynde at disponere din bingewatching-tid meget nøjagtigt med en lommeregner skabt af AT & T. Med præcise beregninger kan du få en vurdering af, hvor længe det vil tage at se visse tv-serier - helt ned til enkeltsæsoner og op til hele serier i al deres gloværdighed.

Eksempelvis vil det tage dig 73 timer at se eller gense alle 7 sæsoner af Game of Thrones - eller 2 timer hver dag i fordelt over 36 dage.

Makes you think!

Du kan selv prøve kræfter med lommeregneren her.