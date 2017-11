Nyeste Star Wars-trailer smider Luke tilbage i Tusindårsfalken

Mens tiden snegler sig afsted for folk der venter på Star Wars: The Last Jedi, der får premiere den 15. december, har Lucas Films travlt med at smide promo-materiale ud.

I det seneste udspil, har vi fået serveret en 45-sekunders trailer, der starter hårdt ud, med at vise os Luke Skywalker, tilbage i Tusindårsfalken (Millenium Falcon om man vil), hvorefter den lynhurtigt sætter farten op, og især begaver os med en række hurtige klip af Rey, der efterspørger en der kan vise hende vejen.

Mon det er Luke hun efterspørger? Eller er der et plottwist under opsejling?