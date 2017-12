Peter Jackson har netop afsløret traileren til den næste episke filmsaga!

Manden der over de seneste 15 år har bragt os Ringens Herre trilogioen, Hobbitten trilogien, King Kong og Tintin (Med et nyt Tintin eventyr på vej, vel at mærke), har efter måneders stilhed, netop løftet sløret for sit næste filmprojekt.

Det bliver en filmatisering af bogen 'Mortal Engines' en steampunk/sci-fi roman af Philip Reeve, og den første i en bogserie på fire bøger (En tetralogi), der samlet går under navnet Predator Cities Quartet.

Nu er den første teaser-trailer til filmen landet, og det er det helt store maskineri der er kørt i stilling. Bogstaveligt talt!

Peter Jackson afslører i en facebook-opdatering, at den første film i serien, får premiere næste år. All aboard the hype-train!