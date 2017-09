Porno, narko og sci-fi: Her er 7 serier du skal se i september

The Deuce – sæson 1

Genre: Drama

Premiere: 11. September (pilotafsnittet kan dog ses allerede nu)

Hvor: HBO Nordic

Med: James Franco, Maggie Gyllenhaal, Gary Carr med flere

Om: Nu går der porno i den. The Deuce tager dig med ind bag tæppet i New Yorks blomstrende sexindustri i 70’erne. Og castet er fabelagtigt. James Franco (127 Hours) spiller et sæt tvillinger, hvis forretning bliver opsnappet af mafiaen, mens Maggie Gyllenhaal (The Dark Knight) og Ralph Macchio (ja, drengen fra den første Karate Kid-film) ses i de andre roller. Yderligere er forfatterne bag top-notch og inkluderer blandt andet The Wire-trekløveret Richard Price, David Simon og George Pelecanos. Der er ingen grund til at tro, at det kommer til at fejle. De første anmeldelser af The Deuce er da også positive.