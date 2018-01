Rick & Morty sæson 4 kommer måske først til 2019

Hvis du endnu ikke har gjort dig selv den tjeneste at se den famøse animationsserie Rick & Morty, som på nuværende tidspunkt ligger som #7 over bedste tv-serier nogensinde på IMDb - så kom i gang!

Tredje sæson løb af stablen i slutningen af 2017, og der havde fans ventet rigtig længe på at se mere til serien. Nu lyder det til, at vi også først kan forvente at se mere til de skæve karakterer i 2019.

Sådan lød det i et interview med en af manuskriptforfatterne på serien, Ryan Ridley, som i et podcast fortæller, at de ikke en gang er gået i gang med at lave manuskript på den nye sæson - og pointerer yderligere, at manuskriptet til sæson 3 allerede var færdigt i november 2016, 8 måneder før sæsonen overhovedet fik premiere.

Så der er lidt lange udsigter, virker det til.

Læs citatet af Ridley herunder:

“They really take their time. I never understood why everybody — all parties, Dan, Justin, and Adult Swim — didn’t get their shit together, and make the show fast. I just don’t get it. It doesn’t make any sense to me. I’m sure they all have their reasons. I know how long this show takes to write, let alone animate. I’d be surprised if there was a fourth season on the air anytime sooner than 2019… late 2019. Get your shit together, you guys. Get it all together, and put it in a backpack.”

Ikke desto mindre glæder vi os bare over, at vi kan se mere til den vanvittige dynamiske duo Rick & Morty!