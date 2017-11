Nogen vil mene, at der ikke skal pilles ved originaler. Sådan var det, da Peter Jackson gik igang med at filmatisere Tolkiens bestseller fantasy Ringene Herre, i starten af 00'erne, og sådan er der også nogle der tænker nu, hvor Warner Bros overvejer at lave den prisbelønnede historie til en tv-serie.





Amazon har ledt efter en måde, at kopiere HBO's succes med Game of Thrones, og måske har de fundet den. I hvert fald lyder det til, at Amazon er i dialog med Warner Bros, om at lave den legendariske fortælling til en tv-serie.

Der er uden tvivl ekstremt meget materiale at udforske i universet, men er det noget, som fans af franchiset vil have?