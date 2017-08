Så absurd meget bliver Daniel Craig betalt for at tage tørnen som James Bond endnu engang

"Navnet er Bond. James Bond."

Der findes næppe en anden sætning, der kan forlade din mund og udstråle mere elegance og maskulinitet. Og ikke nok med at det er usandsynligt sejt at spille James Bond, viser det sig også at være utrolig godt betalt.

Daniel Craig har tidligere givet udtryk for, at Spectre var den sidste James Bond-film med ham i hovedrollen. Men vi kan godt afsløre, at han har ombestemt sig. Forståeligt nok.

Den 25. officielle Bond film får premiere i 2019, og Daniel Craig træder altså i jakkesættet endnu engang. En ting, han kommer til at modtage svimlende 855 millioner kroner for, skriver Finans.dk.

Vi tager den lige igen. 855 millioner. Det er en lønstigning på langt over det dobbelte. ’Spectre’ skulle nemlig angiveligt have indbragt Daniel Craig i omegnen af 316 millioner kroner.

Forestiller vi os, at en Aston Martin DB11 koster omkring 4 millioner kroner, kan Daniel altså gå ned i nærmeste forhandler, bestille 200 styk gentlemanbiler og stadig have råd til snolder i slikkeren. Han kunne også i stedet vælge at brødføde hele Danmarks befolkning med en familiepizza hver - med tilhørende cola. Men vi kan jo kun gisne om, hvad han kommer til at bruge den monstrøse pengesum på.

Hvem ler sidst?