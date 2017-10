Så meget har børneskuespillerne tjent med Stranger Things

Mens sæson 2 har fået folk til at bingewatche på Netflix siden i fredags, så har The Hollywood Reporter fundet ud af, hvor meget børneskuespillerne egentlig tjener på deres roller.

Skuespilleren bag Will Buyers er ikke med på listen, da han var mindre med i sæson 1.

Her er lønsedlerne for skuespillerne i sæson 1 og 2 af Stranger Shings:

Millie Bobby Brown aka. Eleven (13 år) - 192.000 kroner pr. afsnit

Finn Wolfhard aka. Mike Wheeler (14 år) - 192.000 kroner pr. afsnit

Gaten Matarazzo aka. Dustin Henderson (15 år) - 192.000 kroner pr. afsnit

Caleb McLaughlin som Lucas Sinclair (16 år) - 192.000 kroner pr. afsnit





Med lidt hurtig hovedregning vil det sige, at hver af de fire skuespillere tjente 3,2 millioner danske kroner samlet for sæson 1 og 2. Det er udmærket, når man tænker på, at de ikke ligefrem er trådt ind i de voksnes rækker endnu!