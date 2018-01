Sådan skruer man kampscenerne sammen i Kingsman 2

Hvis der er noget, Kingsman-franchisen skal have ros for, så er det bestemt deres evne til at skrue en fandenivoldsk velkoreograferet kampscene sammen! Selvom der ikke er noget, der slår den famøse Church Fight fra etteren, så kommer toeren godt efter med deres slutkamp døbt 'Briefcase Fight'.

Men hvordan formår man lige at lave sådan en scene, hvor tingene vender på hovedet, folk flyver rundt omkring og kameraet eksempelvis følger de genstande, der bliver kastet efter personerne?

Den lille video herunder viser, hvordan man med en god portion CGI og tungen lige i munden kan skabe filmisk magi: