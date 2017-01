Se det første klip fra Casper Christensen og Frank Hvams nye komediefilm

Så kan du godt sætte kryds ud for 30. marts i din kalender. Det er nemlig dagen, hvor Casper Christensen og Frank Hvams nye komediefilm, Dan Dream, har premiere.

Ikke meget er sluppet ud om filmen, og den første trailer er ikke offentliggjort endnu. Men i dag kan forventningsfulde fans og biografgængere se det allerførste klip fra filmen.

Dan Dream er en folkekomedie fra de tidlige 80’ere. Et vaskeægte dansk eventyr om mod, fælleskab og store drømme. Filmen følger en lille gruppe elskelige fantaster, der sætter sig for at gøre det umulige og skrive historie ved at udvikle verdens første elbil. Historien er frit inspireret af et af de mest ikoniske danske pressebilleder fra 1980’erne – præsentationen af den danske elbil ”Hope Whisper”, der kørte galt på et spektakulært pressemøde i Forum i 1983.

I det offentliggjorte klip brainstormer gruppen – anført af Casper Christensen som pioneren Thorkild – for at finde navnet på den elbil, de er ved at udvikle. Og som det viser sig i klippet, ender bilen ganske rigtigt med at hedde … Dan Dream. Se klippet herunder.