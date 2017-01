Sly står i spidsen for vanvittigt game-show: Her er 5 serier du skal streame i februar

Santa Clarita Diet - sæson 1

Genre: Kannibal-komedie

Premiere: 3. februar

Hvor: Netflix

Med: Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Thomas Crawford med flere

Om: Det kunne ligne en dårlig komedieserie, men Santa Clarita Diet ser virkelig ud til at være et wacked take på kannibal- og zombiegenren. Sheila og Joel lever et idyllisk liv sammen med deres teenagedatter Abby i byen Santa Clarita uden for Los Angeles. Lige indtil Sheila dør og forvandles til en zombie, der har brug for menneskekød for at overleve. Yikes!