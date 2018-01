Sons of Anarchy får spin-off - se første billede her

Hvis du også sad klistret til skærmen, da Jax og alle de andre bikere forsøgte at få deres forretning til at køre stabilt i Sons of Anarchy, så er der godt nyt.

Serien får nemlig en spin-off!

Hvad handler dem om? Well, GIGA-SPOILER-ALERT, hvis du ikke har set alle sæsoner endnu.

Yes, her snakker vi et univers, som kigger nærmere på et bikermillø efter Jax' død, hvor vi følger Mayans MC og deres forsøg på at få tingene til at fungere i det lidt illegale miljø. Mayans MC var med i alle syv sæsoner af SOA, og de var ret vilde!

Serien hedder Mayans MC og følger EZ Reyes, som lige er kommet ud af fænglet og begynder i gruppen som et prospect ved deres location ved Cali/Mexico-grænsen.

Seriens produktionsselskab fortæller følgende om handlingen:

"Now EZ must carve out his new outlaw identity in a town where he once was the golden boy who had the American Dream within his grasp.”

Det lyder awesome!

Seriens første sæson vil blive i 10 afsnit og Kurt Sutter vil igen være mastermind bag seriens historie og fundament.

Serien har endnu ikke en premieredato, men forventes at blive lanceret til sommer eller tidligt efterår 2018.

Se det første billede herunder, hvor vi får et lille glimt af gruppen i Mayans MC: