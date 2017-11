Star Wars er på vej med en ny trilogi

Så er der godt nyt til alle Star Wars-fans!

I et interview med Deadline fortæller instruktør Rian Johnson - som instruerer The Last Jedi, der rammer biograferne til december - at han er blevet hyret af Disney og Lucasfilm til at skrive og instruere en helt ny trilogi.

Vi er altså kun under halvvejs inde i den nye trilogi, men julegaverne falder åbenbart tidligt i år!

Selve konceptet skal foregå i samme univers - men med en helt ny historie, helt andre karakterer og ikke mindst en galakse.

Det bliver spændende at se, hvorvidt Johnson kan trylle noget nyt og originalt frem i l lyset af den klassiske Star Wars-franchise.

Det er endnu ikke blevet offentliggjort, hvornår produktionen af den nye trilogi sætter i gang, men mon ikke de lige skal være færdige med denne trilogi, som afsluttes til 2019.