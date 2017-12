I forbindelse med den længe ventede premiere på Star Wars: The Last Jedi, hvor vi forventer at Luke Skywalker vender tilbage i stor stil, har Mark Hamill besøgt Stephen Colbert.

Stephen Colbert er selv en uber-nørd, og i nørderiets ånd, har de to kreeret en lille scene, fra årene mellem den første Star Wars Trilogi og den igangværende. Det foregår selvfølgelig i "The Cantina". Sketchen retter et par velplacerede skud mod prequel-trilogien.