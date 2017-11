Store Hollywood-film som næsten blev kasseret

The Omen (1976)

Her taler vi ikke decideret om produktionsproblemer på virksomheds øjemed, men mere om selve filmen som værende forbandet! Rygterne går i hvert fald på unaturlige hentydninger til, at produktionen skulle stoppes, og gølgende ting gjorde produktionen af denne dæmoniske film yderst besværlig:



· Manuskriptforfatteren David Seltzer, skuespilleren Gregory Peck og produceren Mace Neufeld var alle med i et fly som blev ramt af et lyn – i tre forskellige tilfælde!

· Gregory Pecks søn skød sig selv under filmens produktion.

· IRA - irske republikanske hær – bombede et af hotellerne, hvor crewet boede og desuden også restauranten, som de skulle spise i.

· Et fly som var planlagt at skulle fragte dele af rollebesætningen, blev i sidste øjeblik flyttet til et skema normale passagerruter – flyet styrtede ned og dræbte alle om bord.

· Dyrepassere blev angrebet af deres egne dyr under optagelserne – én blev dræbt at en løve.

· Den sygeste fact af dem alle er, at på fredag d. 13. august 1976, kørte special-effect-konsulenten John Richardson galt i et biluheld. Hans assistent blev dræbt ved at blive skåret midt over af bilens forreste hjul. Da Richardson kravlede ud af bilen kiggede han op og så et vejskilt, hvorpå der stod: Ommen 66,6 km.



Mon ikke produktionsselskabet var lidt skeptisk ved efterfølgeren?