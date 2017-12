Tarantino og J.J. Abrams skal lave Star Trek-film sammen

En af ugens helt store overraskelser kom i form af nyheden om en ny Star Trek på vej - men mest af alt fordi den skal skabes i et samarbejde mellem Quentin Tarantino og JJ Abrams.

Rygterne har svirret længe og efter Tarantino fik færdiggjort sit manuskript til historien om seriemorderen Charles Manson (launch 2019), så skulle han efter sigende være klar på sci-fi-genren ifølge et interview med Deadline.

Han skulle have sendt et ret fedt manuskript i Paramounts retning, og J.J. Abrams skulle agere producer, mens Tarantino tager instruktørstolen.

Måske virker Tarantino ikke som det ideelle valg, men det kunne være helt fantastisk at se hans take på historier om Kaptain Kirk og co. - desuden er Tarantino selv en hardcore 'Trekkie', så han har været fanboy i mange år.

I et interview i 2015 fortalte han følgende:

“You could take some of the classic Star Trek episodes and easily expand them to 90 minutes or more and really do some amazing, amazing stuff.”

Så Tarantino er hooked på franchisen - vi ser frem til at følge projektet!