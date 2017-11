Det er over 13 år siden, at vi for første gang stiftede bekendtskab med den superkræfts-begavede familien Incredible, og måske netop derfor, er vi rent faktisk klar på at tage godt imod en efterfølger. Det kommer til at ske den 15. juni 2018, hvor The Incredibles 2 får premiere.

Pixar har netop offentliggjort teaser-traileren til Incredibles 2, og selvom den ikke afslører meget, er det alligevel med en vis nostalgisk glæde, at vi sidder og tripper over den nye film nu. Se den selv her: