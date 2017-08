'The Hitman’s Bodyguard' er klassisk (men forfriskende) action

Tjuhej, hvor det går!

Instruktøren Patrick Hughes har blot to andre spillefilm på sit CV, nemlig den moderne western-thriller Red Hill og action-blockbusteren The Expendables 3, som beviste, at han bestemt var i stand til at skrue en fed action-basker sammen (selvom sidstnævnte dog generelt var en kæmpe skuffelse). Med The Hitman’s Bodyguard viser han nu, at han tilmed også kan finde ud af at balancere action med karakter-udvikling og gode dialoger – så han har i hvert fald lært noget nyt med tiden.

Det bliver spændende at se, om hans næste projekt kommer til at have lidt dybere mening, eller om det hele bare er totalt tjubang-chokolademand karrieren igennem.

De to hovedpersoner har en fantastisk kemi imellem sig, og Gary Oldman er perfekt castet som skruppelløs diktator, der ikke finder sig i noget pis fra nogen som helst.

Der er i øvrigt også en utroligt rapkæftet Salma Hayek (Frida, Desperado) med i en mindre rolle som Kincaids indespærrede ”bedre” halvdel, der undervejs giver ham god motivation til at nå helskindet frem til retssagen. Richard E. Grant (Dracula, Warlock) og Joaquim de Almeida (Desperado, Fast & Furious 5) har også mindre roller som henholdsvis nervøs bodyguard-kunde og Interpol-chef, så der er lutter af gode skuespillere på rollelisten.